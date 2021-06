Mastella: un milione di euro contro la povertà La destinazione per la prima tranche dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Un milione di euro per le persone più povere. E' la destinazione indicata da Clemente Mastella per la prima tranche dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Una cifra notevole che sarà destinata alle persone in difficoltà, per superare i problemi sociali” annuncia il primo cittadino di Benevento. Problemi acuiti dalla pandemia da covid19. La destinazione dei fondi sarà al centro di un incontro per illustrare le azioni che il Comune metterà in campo.

Il sindaco lo ha anticipato questa mattina a margine dell'incontro sulla sperimentazione della tariffa puntuale. Tracciando poi, anche, luci e ombre del reddito di cittadinanza “La misura ha aiutato a contenere la tensione sociale ma ha anche prodotto una mancanza di manodopera. Dunque bene agli aiuti ma non devono bloccare l'economia. Insomma no a conseguenze di pigrizia economica e di natura sociale”.

Per quel che riguarda invece la gestione della pandemia Mastella torna a ribadire: “Altre decisioni nei prossimi giorni. Abbiamo evitato la festa per la Madonna delle Grazie proprio per contenere gli assembramenti”.

E poi un appello all'utilizzo delle mascherine: “Vanno comunque utilizzate nel caso di assembramenti, sui mezzi pubblici e dovunque ci sia folla. Il rischio non sparisce, basta guardare all'Inghilterra. Dobbiamo continuare a stare attenti e proseguire con la campagna vaccinale coinvolgendo tutti”.