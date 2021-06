Pepe: «Via Galanti? Mastella chieda spiegazioni ai suoi assessori» «La nostra amministrazione non c'entra con la gru: è risibile»

Su via Galanti, dopo le dichiarazioni del sindaco Mastella, arriva la replica via social dell'ex primo cittadino di Benevento, Fausto Pepe: « Leggo in queste ore che il nostro caro Sindaco addebita alla NOSTRA Amministrazione (li ricordo a chi del centro sinistra oggi lo appoggia) anche la gru di Via Galanti.

Non so se ridere o indignarmi. Chiedesse spiegazioni a parte dei suoi attuali assessori, che in quegli anni sono stati artefici di quel cantiere. Mastella basta palle siamo stanchi!»