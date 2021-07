Comitato Pezzapiena: «Bene soppressione ecopunto a San Chirico» Palladino: «Era diventata una discarica a cielo aperto»

Il Presidente del Comitato di Quartiere Pezzapiana, Marcello Palladino, a proposito dello spostamento e soppressione dell'Ecopunto di raccolta n. 12 di c.da S. Chirico, ringrazia l'amministrazione comunale, il Sindaco On. Mastella, il Presidente dell'Asia dott. Madaro e l'Assessore alle Contrade, Coppola, per l'immediato interessamento.

"Tale Ecopunto, afferma Palladino, era diventato da diversi anni ormai, una discarica a cielo aperto; trovandosi lungo una strada di passaggio, comoda per parcheggiare e scaricare, agevola lo sconsiderato conferimento di diverse tipologie di rifiuti maleodoranti e pericolosi, con relative problematiche igienico-sanitarie soprattutto nel periodo estivo anche con relativi pericoli d'incendi.

Lo spostamento dell'Ecopunto n. 12 a servizio di alcune contrade, in c.da Piano Borea, rappresenta la soluzione ideale anche se per alcuni cittadini un pochino più scomoda. Tuttavia, l'accesso disciplinato con card, in un luogo sicuro e non di passaggio, riservato agli effettivi abitanti, determinerà la fine del fastidioso fenomeno dell'illecito conferimento in strada.

Il Comitato auspica che l'Ecopunto di Piano Borea possa entrare in funzione così come programmato, a pieno regime, agli inizi del mese di settembre".