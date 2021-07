Italia Viva: Bepy Izzo e Simona Tessitore nuovi coordinatori provinciali «Pronti a intensificare il percorso di radicamento del partito sul territorio»

Ci sono i nuovi coordinatori provinciali per Italia Viva: si tratta di Bepy Izzo e Simona Tessitore: «I coordinatori nazionali di Italia Viva, su proposta dei coordinatori regionali campani ed in accordo con la cabina di regia regionale, hanno nominato i nuovi coordinatori per la provincia di Benevento, Giuseppe Izzo e Simona Tessitore.

Un ringraziamento sentito per il prezioso lavoro svolto in questi mesi, va ai coordinatori uscenti, Pasquale Orlando e Cinzia Mastantuono che chiamiamo a far parte del coordinamento regionale del partito.

Si amplia così la squadra in campo anche per Benevento e ciò ci consentirà sicuramente di dare nuovo slancio e rinnovato entusiasmo al nostro partito.

Ai due neo coordinatori i migliori auguri di buono e proficuo lavoro in vista anche della prossima importante scadenza elettorale.

È quanto dichiarano in una nota Angelica Saggese e Ciro Buonajuto, coordinatori regionali di Italia Viva».



Così i due: «Onorati di questa grande responsabilità desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti ai Coordinatori nazionali e regionali di Italia Viva e la cabina di regia regionale che con immensa disponibilità supporta quotidianamente tematiche di grande rilievo«. Prosegue il coordinatore Izzo : “Con entusiasmo, ci dedicheremo a proseguire ed intensificare il percorso di radicamento territoriale del partito, che necessariamente passa attraverso un’azione politica attenta alle istanze del territorio e che sia capace di intercettare le idee e i progetti utili alla nostra comunità. “ Conclude la Coordinatrice Tessitore: “ gli obiettivi che ci vedranno impegnati in maniera attiva, sono principalmente quelli di vivere e ascoltare con vigore innovativo il nostro territorio. Il contributo di ognuno di noi sarà prezioso per la crescita produttiva e sociale di una comunità libera ed attenta