Iannace: «Non c'è alcuna possibilità che Forza Italia appoggi De Stasio» «Inutile millantare appoggi di partiti inesistenti: se centrodestra fa quella scelta, noi fuori»

Nessuna possibilità che Forza Italia appoggi De Stasio. Ancora una volta il partito azzurro chiude alle possibilità di appoggiare la candidata di Lega e civicihe, sostenuta anche da Fratelli d'Italia. Il coordinatore provinciale Iannace sbotta: «Nelle ultime settimane abbiamo scelto la linea del silenzio: lo abbiamo fatto per senso di responsabilità, vista la delicatezza della situazione che sta vivendo il centrodestra nel tentativo di trovare la quadra in molti importanti comuni capoluogo.

Il nostro senso di responsabilità è stato frainteso, visto il diffondersi di notizie completamente prive di fondamento

E dunque ci tocca ribadire:

Il nostro orientamento in queste settimane non è cambiato: le possibilità che Forza Italia appoggi il modello che gli altri partiti del centrodestra hanno scelto di adottare semplicemente NON ESISTONO

Inutile millantare di appoggi di partiti e movimenti che semplicemente non esistono a Benevento, o hanno fatto altre scelte, o in ogni caso sono solo scatole vuote: così si fa male al centrodestra.

La realtà è una sola: Forza Italia non appoggerà, in nessun modo, la candidatura di Rosetta De Stasio, che riteniamo perdente. Qualora si vorrà portare avanti questo tipo di modello naturalmente prenderemo decisioni alternative».