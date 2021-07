Perifano incassa il sì di Adriano Reale, consigliere comunale uscente «In consiglio passo al Gruppo Misto»

Incassa il sì di un consigliere comunale uscente l'Alternativa di Benevento di Luigi Diego Perifano: «Aderisco con entusiasmo al progetto di governo della Città di Luigi Diego Perifano perchè ne riconosco la validità. Al candidato Sindaco, inoltre, mi legano un sentimento di amicizia e una forte stima per le qualità umane e professionali. Sarò al suo fianco alle prossime elezioni amministrative e lo farò candidandomi nella lista di "Cittadini in Comune" dove ritroverò tanti altri amici, come Claudio Mosè Principe, con cui ho condiviso già un tratto importante del mio percorso politico e con cui le affinità di vedute non sono mai venute meno».

Così il 53enne ingegnere beneventano. Laureatosi a Napoli, ha ricoperto importanti posizioni dirigenziali in diversi comuni del Sannio e dell'Irpinia. Dal dicembre del 2017 è anche Consigliere Comunale a palazzo Mosti.

«In questi anni - dichiara Reale - ho cercato di dare il mio contributo da consigliere partecipando assiduamente alle attività di Consiglio e Commissioni. L'ho fatto fino a quando il mio operato è risultato utile e fattivo. Qualcosa, poi, è cambiato. Ho dovuto registrare un sempre minore coinvolgimento nelle scelte che venivano compiute, e l'impossibilità di fornire ai miei concittadini le risposte attese ha minato il mio entusiasmo. Nel progetto di 'Alternativa per Benevento' e nell'impegno diretto di Luigi Diego Perifano ho ritrovato dunque le motivazioni giuste per ripartire e affrontare una nuova campagna elettorale».

«Conseguenzialmente a questa scelta - conclude Adriano Reale - nei prossimi giorni formalizzerò il mio passaggio al Gruppo Misto in Consiglio Comunale».

«Apprezzo la scelta dell’ingegnere Adriano Reale, - commenta Luigi Diego Perifano - specialmente per la elevata considerazione che ho sempre riposto nella sua persona, distintasi nel tempo sia per la qualità dell'impegno professionale che per il radicamento nella Città che lo ha portato a riscuotere la fiducia sempre crescente dei beneventani».