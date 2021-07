Housing Sociale. Pd: «Amministrazione ha perso fondi» la replica: «Colpa vostra» Botta e risposta tra dem e amministrazione sugli alloggi da realizzare a Capodimonte

Botta e risposta sul caso degli alloggi di Housing Sociale da realizzare a Capodimonte..

Il Pd attacca, con una nota firmata da Giovanni De Lorenzo, Fausto Pepe, Floriana Fioretti, Luca Paglia, Marialetizia Varriccio, accusando l'amministrazione di aver perso i finanziamenti : «Correva l’anno 2012 e il Comune di Benevento era un protagonista assoluto nel panorama campano per capacità di programmare ed intercettare opportunità di finanziamento per migliorare la nostra città. Esempio, tra i tanti altri, ne fu l’approvazione del progetto di realizzazione di case a prezzo calmierato. Le uniche città, infatti, all'epoca ammesse al cospicuo finanziamento, indirizzato a quella che una volta sarebbe stata definita “edilizia popolare”, furono Atripalda, Avellino e Benevento. Tre in tutta la regione Campania. “HOUSING SOCIALE CAPODIMONTE” il nome del complesso residenziale ideato e premiato dalla Regione Campania, oggetto di specifica convenzione tra la Regione medesima e il Comune di Benevento sottoscritta in data 13 novembre 2012.

Ieri, 2 luglio, la beffa. Con atto del dirigente della Regione Campania, Anna Martinoli, numero 66/2021, il finanziamento di cui sopra è stato revocato destinandone una parte, 4.420.781 euro, alla città di Salerno. L’amministrazione Mastella è stata capace di buttare alle ortiche una straordinaria opportunità di intervento di edilizia sociale rivolta alle fasce popolari della nostra città. Sciatteria, non curanza, approssimazione hanno avuto la meglio su anni di lavoro e di impegno. La cosa desta, giustamente, rabbia, indignazione e persino sconforto. Si è persa una grande opportunità di lavoro per le aziende e le professionalità locali oltre al danno di vedere svanire la possibilità di dare una risposta concreta, a prezzi calmierati, al "problema casa" cui molte famiglie di Benevento aspiravano da tempo. Quello della casa è un diritto primario di ogni famiglia cui l’amministrazione Mastella ha, colpevolmente ed irresponsabilmente, corrisposto l’indifferenza di chi non ha mai veramente voluto fare il Sindaco di questa Città, avendo invece altre mire politiche. Una ragione in più per mandarlo a casa. A Ceppaloni».



Il dirigente del Settore Urbanistica, Antonio Iadicicco, però, replica, respingendo al mittente le accuse: «

In riferimento alla notizia di stampa relativa alla revoca del finanziamento del programma in oggetto il sottoscritto reputa necessario, per una completa informazione, ricostruire sinteticamente l’intera vicenda.

Occorre, per questo motivo, risalire agli anni dell’avvenuto finanziamento e cioè all’anno 2012:

con decreto dirigenziale n. 306 del 07/11/2012 del M.I.T. si prese atto che si era conclusa favorevolmente la procedura negoziata relativa al progetto presentato dal Comune di Benevento denominato “HOUSING SOCIALE CAPODIMONTE” in località Capodimonte.

il giorno 13/11/2012 era stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania, ex A.G.C. 16, Governo del Territorio, e il Comune di Benevento;

nella suddetta convenzione all’art 4 era stabilito che il contributo Stato/Regione per la realizzazione dell’intervento era così suddiviso:

1. € 3.865.002,53 in c/capitale per la realizzazione degli alloggi ERS

2. € 5.914.558,17 in c/capitale per la realizzazione degli alloggi ERP

3.€. 9.143.403,79 in c/interesse per la realizzazione degli alloggi di edilizia convenzionata.

il programma promosso dal Comune di Benevento, per il quale era stata stipulata la convenzione in data 13/11/2012, risultava in fase di avvio di lavori: a seguito di bando, infatti, risultò vincitrice la Ditta Pessina di Milano in RTI con la ditta Rillo in quota minoritaria.

Dal 2012 al 2016 l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Fausto Pepe non riuscì a dare seguito alla convenzione stipulata con la firma del contratto di appalto.

Nel 2017 la nuova Amministrazione Comunale guidata da Clemente Mastella verificando l’inerzia che impediva l’inizio dei lavori , provvedeva da subito alla revoca della convenzione e ad elaborare l’aggiornamento del Programma mediante l’acquisizione dei suoli destinati agli alloggi , a verificare le intenzioni della Ditta Pessina che, nonostante una primitiva conferma della volontà di procedere alla attuazione del Programma, registrava difficoltà finanziarie nell’ottemperare a quanto stabilito di concerto con il Fondo della Cassa Depositi e Prestiti, per poi finire, agli inizi del 2020, in amministrazione controllata e prossima al fallimento.

Nel 2020 il Comune registrava la impossibilità di subentro per la realizzazione dell’intero programma da parte della Ditta Rillo.

Queste sono state le cause che hanno generato la revoca parziale del finanziamento e sono tutte ascrivibili alla precedente Amministrazione; infatti, in un solo anno, ovvero da quando l’Amministrazione Comunale in carica ha potuto agire direttamente, sono state avviate e concluse le procedure espropriative e a breve i proprietari dei fondi verranno interamente saldati.

Purtroppo, ciò non è bastato ad impedire la revoca; in ogni caso resta confermato il finanziamento che permetterà la realizzazione della riqualificazione energetica degli immobili esistenti e la costruzione degli alloggi in sottotetto.

Resta confermata l’intenzione da parte della Regione e dell’Amministrazione Comunale in carica di realizzare, in parte dei terreni finalmente disponibili, una serie di infrastrutture e servizi di quartiere la cui progettazione è già in fase avanzata.

Sarà cura di questo Settore rendere noto entro il mese di luglio la proposta progettuale che ne permetterà la realizzazione».