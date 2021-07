Dissesto, Sguera: «Osl venga a riferire in consiglio comunale» «De Minico ha ragione: giusto chiarire ogni punto della vicenda»

Sul caso dissesto e conti del Comune, interviene Vincenzo Sguera, consigliere comunale, per chiedere che si favorisca un intervento pubblico dell'Osl: «Concordes in unum. Il Consiglio Comunale tutto deve essere solidale con il Presidente De Minico, il quale ha reiteratamente richiesto ai componenti dell’organismo di liquidazione di riferire nella pubblica assise in merito al lavoro sin qui svolto per chiudere la procedura del dissesto. Purtroppo le legittime e formali istanze del Presidente del Consiglio, peraltro previste nel TUEL, sinora sono rimaste incomprensibilmente prive di riscontro. Pertanto, nell’interesse di tutti i cittadini beneventani che rappresentiamo, ritengo doveroso fare fronte comune con la seconda carica istituzionale e “pretendere” che i commissari riferiscano pubblicamente - a distanza di quattro anni dalla dichiarazione di dissesto dell”Ente - in ordine: alla massa passiva accertata, ai crediti che il Comune vanta, alle mediazioni richieste, alle procedure da adottare per i pagamenti ed a quant’altro utile per far chiarezza sul fallimento dell’Ente deliberato nel 2017».