Centrodestra: la palla passa a Roma Dopo il niet di Forza Italia, i meloniani spiegano: «Per noi ok De Stasio, ma decide nazionale»

Forza Italia si è tirata fuori definitivamente: il no al centrodestra unito sul nome di Rosetta De Stasio è arrivato in formato “double”, da Sorrento, dove i vertici regionali hanno accolto Tajani e da Benevento dove Nascenzio Iannace, coordinatore provinciale, ha ufficializzato che in nessun caso il partito sosterrà quel modello.

E dunque? Lo scenario che prevede Forza Italia da un lato e il resto della coalizione compatto su De Stasio dall'altro è possibile, ma non sicuro.

Già perché anche da Fratelli d'Italia, che di fatto continua a sostenere la De Stasio, ormai non danno per scontato che alla fine sarà quella la scelta e il percorso che sarà sostenuto alle comunali. Sia Domenico Matera, coordinatore provinciale, che Federico Paolucci tra i dirigenti nazionali del partito della Meloni, avvertono: «Sì noi restiamo su quel modello, ma oggi non dipende più da noi: la questione è al tavolo nazionale, che tanto potrebbe dare via libera a questo orientamento tanto potrebbe dare indicazioni diverse». Indicazioni che chiaramente visto il peso specifico molto basso del Comune di Benevento nello scacchiere politico nazionale dal punto di vista elettorale, più basso anche di comuni non capoluogo ma più popolosi (vedi Battipaglia, ad esempio), saranno anche volte a soddisfare il gioco di pesi e contrappesi tra i partiti del centrodestra. L'ottimismo per il via libera c'è, ma come detto, contano gli equilibri che verranno fuori su altri capoluoghi.

A naso, dunque, potrebbero servire ancora diversi giorni per avere un quadro definito del centrodestra.

E mentre nel centrodestra vige l'incertezza il centrosinistra vede le sue diverse anime, Perifano da un lato e Mastella dall'altro, competere candidato su candidato.

Il leader di Alternativa per Benevento, infatti, incassa un altro sì di un esponente che nell'ultima legislatura ha militato nella maggioranza mastelliana. Dopo Vincenzo Russi, Amina Ingaldi (probabilmente), Luigi De Nigris, Erminia Mazzoni, tra gli altri, arriva il sostegno di Adriano Reale.

Moretti, invece, altra coalizione di centrosinistra, più marcatamente di sinistra, incassa il sostegno del presidente di Altrabenevento Gabriele Corona: correrà con Arco.