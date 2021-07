Housing, Noi Campani: «Colpa di Mastella? Sì, una: aver fatto sindaco Pepe» La replica sul caso Capodimonte: «Cosa c'entra il sindaco se Pessina è andata in difficoltà?»

“Vogliamo ricordare agli immemori dirigenti del Pd di Benevento, che pur di polemizzare sul nulla sbattono con la testa, facendosi male, che l’housing sociale di Capodimonte, partito nel 2012 e fermo fino al 2016, un tempo lunghissimo di inerzia, non si è realizzato per la drammatica crisi finanziaria della ditta Pessina, entrata in amministrazione controllata. È stata la ditta con cui IACP e Comune avevano stipulato l’intesa a gettare la spugna e a rinunciare. Cosa c’entra l’amministrazione Mastella non si capisce: la ditta, cui ci si era affidati, di fatto, va in quasi fallimento e la colpa, secondo l’amena analisi dei dirigenti del Pd, è di Mastella. Neanche nel burundi si arriva a queste conclusioni azzardate e ridicole. Noi i soldi della Regione, in larga misura, li recupereremo, allo stesso modo di come abbiamo recuperato i soldi persi, quasi 10 milioni di euro, destinati alla depurazione e andati in perenzione per colpa dell’improvvido ing. Pepe. L’unica colpa di Mastella è aver fatto sindaco Pepe, rivelatosi incapace e irriconoscente ed ora affetto da bile astiosa. Ma al di là di questo, va ricordato che Pessina, quando si aggiudicò l’housing, era, guarda caso, editrice de l’Unità, organo del Partito Democratico. Poi le difficoltà aziendali hanno portato Pessina a chiudere l’Unità e a lasciare Capodimonte e Benevento nei guai. Aspettiamo, nei prossimi giorni, una nota dei dirigenti locali del Pd, che addebiteranno alla giunta Mastella la chiusura dell’organo del Pd”. Così, in una nota, le segreterie provinciale e cittadina di Noi Campani.