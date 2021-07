Russo (I Moderati): «Mastella comincia solo ora ad amministrare la città?» La consigliera comunale: «Della gru di via Galanti avevo parlato tante volte negli anni»

La consigliera Angela Russo della lista “I Moderati” a sostegno del candidato sindaco Luigi Diego Perifano - unitamente ad Antonio Puzio e Mimmo Franzese - si dice «poco sorpresa della decisione tempestiva del Sindaco ad amministrare - a quattro mesi dalle prossime amministrative - finalmente la città.



Negli ultimi giorni l’attuale Primo Cittadino si è detto contento della rimozione della gru in Via Galanti, problema che ho più volte sollevato insieme a numerosi cittadini che vivono in quella zona.

Da anni ormai veniva segnalato lo stato di degrado e di incuria in cui versava quell’area della città, purtroppo senza alcun riscontro.

Adesso, con l’approssimarsi della campagna elettorale, Mastella vorrebbe cominciare ad amministrare la città.



Che la sua propaganda elettorale sia fatta di false promesse e proclami è ormai sotto agli occhi di tutti - continua Russo – Per questo sono fiera di aver scelto di sostenere il candidato sindaco Luigi Diego Perifano, persona seria e competente, che ha realmente a cuore le sorti della nostra città.



Ad oggi, come accade sovente all’inizio di ogni campagna elettorale, il comune e le commissioni sono paralizzate perché si è focalizzati solo sulla ricerca di consensi.

Vecchia mentalità, questa, di una politica che ormai ha stancato».