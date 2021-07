Errico: «Hub Ponte Valentino dimostrazione che lavorare insieme dà risultati» Il delegato per la Napoli Bari: «Linea di De Luca vincente: Sannio realtà straordinaria»



“Bene il Presidente De Luca che stamattina a Benevento ha annunciato che entro questa settimana si organizzerà un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca”. Così Fernando Errico, delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari, che ha partecipato stamattina all’incontro al centro vaccinale delle attività produttive sannite di Ponte Valentino con il Presidente Nazionale di Confindustria

Carlo Bonomi; il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca; il presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino e il presidente della Confindustria Benevento, Oreste Vigorito. “Nel Sannio - ha continuato Errico - la campagna vaccinale è andata e sta andando molto bene, e l’apertura di questo hub vaccinale, che sta servendo sia i dipendenti delle aziende che ai cittadini, e’ stata importante. Il sottoscritto ha sempre condiviso la linea del Presidente De Luca, ossia di far camminare parallelamente sia le vaccinazioni per età che per le attività produttive. E debbo dire che ancora una volta la linea del Governatore e’ stata vincente. Ottimi risultati raggiunti grazie ai medici, a tutto il personale sanitario, agli operatori dell’Azienda Ospedaliera San Pio e dell’Asl, alle forze dell’ordine e ai cittadini che hanno risposto positivamente, facendo anche qualche ora di fila in questi giorni di calore. Per l’hub di Ponte Valentino un grazie va anche a Confindustria, al consorzio Asi e a tutti gli addetti ai lavori. Il Sannio è una realtà bellissima - ha concluso Errico - e bisogna valorizzarla ancor di più. Per fare ciò bisogna lavorare insieme. E l’hub di Ponte Valentino dimostra che la sinergia tra tutti gli attori dà i risultati auspicati”.