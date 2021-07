Mastella sesto tra i sindaci più amati: «Sono commosso» «Parlamento? Non ci torno, mi fanno offerte importanti ma resto a fare il sindaco»

Sesto posto nell'a classifica dei sindaci e degli amministratori locali più apprezzati. E' quello che l'indagine de Il Sole 24 ore riserva a Mastella, primo cittadino di Benevento. Un calo c'è stato rispetto al giorno dell'elezione, ma in cinque anni perdere poco più del 3 per cento in gradimento è un risultato assolutamente apprezzabile. Lo stesso sindaco ha commentato così: «Essere al sesto posto tra i sindaci italiani più amati dai propri concittadini, mi commuove e mi esorta a fare ancora di più. Proprio questo affetto mi ha fatto fare una scelta di governo locale. Non mi candiderò più in Parlamento, pur avendo notevoli offerte, perché voglio dare, come ho fatto fino ad oggi, alla mia gente, in momenti delicati e drammatici, il mio aiuto, la mia esperienza, le mie conoscenze, la mia vicinanza. Verranno in autunno momenti non facili. L’annuncio delle mascherine per i bambini a scuola la dice lunga circa la presenza preoccupante delle varianti. Se la mia gente riterrà che debba guidarli, in questo ultimo miglio della mia vita umana e politica, per superare assieme necessità e bisogno, io ci sono. Il mio telefono, il cui numero la comunità conosce, sarà sempre pronto a rispondere, a dire una parola buona, a fare qualcosa per alleviare angoscia e soprattutto per costruire una speranza collettiva. Grazie care beneventane/i per questo grande affetto che mi dimostrate. Ps: ve lo posso dire: mi avete fatto fare un figurone in tutta Italia. Sesto in assoluto, e senza un partito che mi facesse da piedistallo, è, secondo i sondaggisti, un autentico miracolo elettorale».