Insogna: «Commissione Pd ha accolto il mio ricorso » «Salvata la mia 43esima tessera consecutiva di partito»

Esulta Rossano Insogna, per la decisione della Commissione Regionale di accogliere il ricorso da lui presentato: «C’è un giudice a Napoli ! La Commissione Regionale di Garanzia del PD ha accolto il mio ricorso e prima ancora che per l’arbitraria esautorazione dal mio ruolo di Presidente del PD di Benevento, sono oltremodo soddisfatto perché la mia 43esima (consecutiva) tessera al mio partito (PCI, PDS, DS, PD) è stata salvata dall’agguato di chi ha ordito tutto ciò. Il PD della solidarietà, dell’accoglienza e della partecipazione, il PD di tutti e delle regole che valgono per tutti, ha dovuto subire a Benevento un bruttissimo esempio di come l’intolleranza, l’autoreferenzialità e un cieco spirito di conservazione delle proprie rendite di posizione siano il più grande limite e la più grande colpa del Segretario Provinciale e del suo ristrettissimo cerchio magico».