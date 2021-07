Ruggiero: «Luminosa e finanziamenti scuole persi: interroghiamo Provincia» «Sulla centrale non si è tenuta una sola riunione. Per Galilei e Lucarelli persi sei milioni?»

Sulla questione Luminosa torna a intervenire il Pd, con Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale: « Manca solo un mese alla data entro la quale la Provincia di Benevento dovrà consegnare le proprie osservazioni per dire no all’impianto proposto dalla Luminosa. Non conosciamo il contenuto di ciò che verrà inoltrato al Ministero per la transizione energetica ed inoltre non possiamo che prendere atto che non si é tenuta una sola riunione di approfondimento sull’argomento. Di Maria si è solo limitato ad un formale no verso l’impianto e ad un incarico di consulenza al prof. Pepe dell’Universita del Sannio.

Ecco perché il gruppo del Partito democratico consegnerà formale richiesta di inserimento all’ordine del giorno di un’interrogazione sull’argomento, come verrà depositata una seconda interrogazione sul finanziamento che prevede l’ampliamento dell’istituto Galilei la cui procedura è ferma da sei mesi.

C’è il sospetto che anche questo finanziamento per oltre 4 milioni di euro sia andato in fumo insieme ai due milioni dell’Istituto Lucarelli. Se così dovesse essere chiederemo formalmente le dimissioni da presidente della Provincia di Antonio Di Maria per manifesta incapacità. Speriamo che il Presidente dia delle delucidazioni sulla questione, anche se da troppo tempo gli addetti ai lavori notano un certo immobilismo intorno a questa vicenda, complice un permesso in deroga rilasciato dal consiglio comunale di Benevento solo qualche mese fa.

Inoltre presenteremo anche un accesso agli atti per circa 160 procedure di gara evidenziando come la richiesta di gennaio sia stata evasa solo per il 57%, praticamente meno di una delibera al giorno, per sottolineare i ritardi con cui la provincia rilascia gli atti al gruppo di minoranza e per evidenziare come una copia di delibera al giorno non sia il mezzo migliore per ingolfare gli uffici di via calandra come sostiene il Presidente Di Maria che accusa di stalkeraggio istituzionale l’azione del Partito Democratico».