Housing Sociale, assessore Discepolo: «Finanziamento sarà recuperato» La spiegazione dell'assessore regionale: «Programma mai partito per indisponibilità impresa»

Sull'housing sociale interviene anche l'assessore Regionale Bruno Discepolo che spiega: «

“Il programma di "Housing sociale Capodimonte" venne selezionato dalla Regione nel 2010 e ammesso a finanziamento nel 2012 nell’ambito delle risorse ministeriali stanziate per il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa. Oltre al finanziamento statale di € 11.847.725,76, il progetto prevedeva un importante apporto di capitale privato, per quasi 25 milioni di euro, per la realizzazione di 130 alloggi di nuova costruzione e di 28 alloggi da ricavare attraverso il recupero dei sottotetti dei fabbricati IACP del quartiere, oltre ad attrezzature a servizio del nuovo insediamento. Purtroppo però il programma non è mai partito perché venuta meno la disponibilità dell’impresa concessionaria, non adeguatamente sostituita dall’impresa associata.

Il Ministero ha quindi imposto alla regione Campania di ri-programmare il finanziamento già destinato al Comune di Benevento, in favore di una o più proposte alternative, caratterizzate da condizioni di concreta fattibilità tecnico-amministrativa.

Va detto, ad onor di cronaca, che il programma di housing Capodimonte, valido ed innovativo all’epoca della sua progettazione nel 2010, oggi non è più adeguato al mercato ed al valore abitativo della zona.

Resta, tuttavia, il fabbisogno residenziale pubblico e l’esigenza di un ambito urbano come quello di Capodimonte, che attende da anni un intervento doveroso di riqualificazione.

Per questo motivo, la Regione ed il Comune di Benevento hanno condiviso la necessità di destinare la maggior parte delle risorse, circa 7,5M€ al recupero dei sottotetti ex IACP, oggi ACER, implementando il numero degli alloggi ERP già previsti da 28 a 44, oltre ad un moderno sistema-servizi, di supporto ai residenti del quartiere.

La restante parte del finanziamento sarà recuperata, a valere su altri fondi nella disponibilità della Regione, per completare le attrezzature e le urbanizzazioni dello stesso quartiere Capodimonte.

In questa cornice, il decreto di revoca del 2 luglio 2021 è il primo atto di un procedimento che porterà, d’intesa con il Ministero e con il Comune, alla nuova programmazione dei finanziamenti a favore della città di Benevento e, in particolare del Rione Capodimonte”. Questa la risposta dell’assessore regionale, Bruno Discepolo, al sindaco di Benevento, Clemente Mastella".