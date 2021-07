Forza Italia: «Nel centrodestra solo con nostro candidato» Il coordinamento cittadino: «Condividiamo in toto linea indicata da livello provinciale e regionale»

No a De Stasio, porte aperte al centrodestra su un altro canddato. Queste le risultanze dell'incontro di ieri dei vertici di Forza Italia: «I componenti del coordinamento cittadino, riuniti nella serata di ieri all'hotel Traiano dopo la convocazione della coordinatrice, Anna Rita Russo per discutere delle prossime elezioni comunali, dopo un proficuo dibattito hanno stabilito quanto segue:

- è assolutamente condivisibile la linea perseguita dal coordinamento provinciale di non svendere la storia e i valori di Forza Italia, seguendo modelli scelti da altri e assolutamente perdenti;

- le indicazioni espresse dal livello regionale, alla presenza dei vertici nazionali del partito a Sorrento, e cioè l'indisponibilità a seguire la coalizione se il candidato sindaco sarà Rosetta De Stasio, sono totalmente da accogliere;

- vista la situazione creatasi a livello regionale è di tutta evidenza che l'indicazione di un candidato del centrodestra unito spetti a Forza Italia

- qualora gli altri partiti di centrodestra decidessero di proseguire con quel modello, i componenti del coordinamento cittadino appoggerebbero totalmente il partito nel perseguire una strada alternativa, anche in solitaria, ferma restando la collegialità della discussione sul punto qualora si concretizzasse questa eventualità».