Benevento: c'è il quarto candidato sindaco, è Antonio Del Mese Sostenuto da Azione di Calenda: «Progetto concreto, basta al governo dei soliti noti»

Così si presenta Antonio Del Mese: «In un quadro generale di forte crisi istituzionale e sociale è giunto il momento che ognuno contribuisca, in modo concreto e fattivo, a risollevare le sorti di Benevento, ripiegata su stessa senza nessuna prospettiva, senza nessuna visione e organizzazione di città. Di fronte al grido di allarme di tanti concittadini che, da mesi e mesi, mi sollecitano ad un impegno diretto nella prossima competizione elettorale, non potevo restare indifferente: con determinazione, onore e sincero orgoglio ho accettato l’invito e, insieme a tanti amici, professionisti, studenti, operatori del sociale, donne e uomini di ogni ceto sociale, ci organizzeremo per la candidatura a Sindaco della mia città, Benevento. Sarà un percosso entusiasmante che arricchirà il nostro bagaglio politico ed umano, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Il nostro è un progetto concreto che condurrà ad un rinnovamento culturale della classe dirigente. Benevento non può continuare ad essere governata dai soliti noti o da coloro che propugnano un civismo di facciata: dobbiamo ricondurre il dibattito politico sulla centralità dei cittadini che devono essere partecipi della gestione della cosa pubblica e non meri spettatori chiamati ad esprimere il consenso solo nel momento elettorale. Un nuovo approccio culturale: rispetto e libertà nei confronti di tutti, creazione di una comunità dove non si lascia indietro nessuno, superando le discriminazioni, la crescita umana e culturale non solo attraverso l’istruzione ma, anche e soprattutto, attraverso il buon esempio di chi intende porsi alla guida di una comunità. Il tutto senza prescindere dal mondo giovanile, sfiduciato e provato dalla pandemia: non considerato, silenziato ed invisibile. Mondo da collegarsi al sistema produttivo. Dovrà rivalutarsi, sul fronte opposto, il settore della sanità e dell’emigrazione ospedaliera che a Benevento è molto più alta della media regionale. La nostra Città dovrà essere orientata dalla volontà, concreta, di un nuovo modo di far politica: con competenza, concretezza, legalità e serietà dell’impegno pubblico. Questi i punti centrali del mio impegno con Benevento e per Benevento nel nome di una rinnovata coesione istituzionale. Questo impegno sarà sostenuto anche dal partito di Azione dei miei amici Carlo Calenda e Matteo Richetti a cui vanno, fin d’ora, i più sentiti ringraziamenti di tutti noi. E’ un progetto politico nuovo e concreto fondato su di un profondo rinnovamento culturale della classe dirigente, essenza della rinascita della buona politica. Con Azione vogliamo impegnarci a superare le criticità di una convivenza tra i modelli di assistenza e quelli dello sviluppo economico. Con Azione intendiamo rimodulare il rapporto tra il pubblico ed il privato sociale. Avremmo modo di approfondire la nostra proposta politico-amministrativa nei prossimi giorni, intanto rivolgo un appello a tutte le elettrici ed elettori, ai giovani ed alle forze “sane” di questa Città che vogliono mettere Benevento sopra ogni interesse di parte: insieme possiamo farcela».