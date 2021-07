Chiusolo «Perifano? Vuol sminuire popolarità Mastella, non riuscendovi» La segretaria provinciale di Noi Campani: «Sondaggio farlocco? Ci sono anche quelli del Pd...»



“Il candidato Luigi Diego Perifano, nel goffo tentativo di sminuire l’enorme popolarità del sindaco Clemente Mastella, ha affermato che l’unico sondaggio a cui assegna importanza è quello che effettua quotidianamente con i beneventani. Peccato che dimentichi che, oltre al sondaggio commissionato dal Sole 24 Ore (da cui risulta che Mastella è uno dei sindaci più amati a livello nazionale), ne esiste anche un altro commissionato dai suoi amici del Partito Democratico. Un sondaggio quest’ultimo maldestramente occultato perchè conferma l’enorme popolarità del sindaco Mastella e il suo nettissimo vantaggio rispetto a tutti gli altri competitor nella corsa alla poltrona di primo cittadino. Appare, inoltre, singolare che a Benevento si contesti il sondaggio commissionato dal Sole 24 Ore, mentre nelle stesse ore altrove viene sbandierato a mò di trofeo da alcuni sindaci appartenenti allo stesso schieramento politico di Perifano. E ancor più singolare appare, poi, il fatto che a Benevento si conduca una campagna elettorale esclusivamente contro Mastella, senza avanzare alcuna proposta seria e concreta. Anzi, l’unica parvenza di proposta emersa finora riguarda il trasferimento dei fondi destinati al progetto per la riqualificazione di piazza Risorgimento e dell’area dell’ex campo di calcio del collegio De La Salle sulle contrade, dimenticando che quei fondi, così come prescritto nel bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere utilizzati soltanto per interventi rientranti nell’ambito della cinta muraria della città. Insomma, solo proposte strumentali che, come dimostrano i sondaggi del Sole 24 Ore e del Partito Democratico, non intaccano minimamente l’ampia fiducia dei bevenentani nei confronti del sindaco Mastella”.

A dichiararlo questa mattina è stata la segretaria provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo.