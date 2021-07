Forza Benevento, nasce la lista civica di 'destra' che appoggia Mastella L'annuncio di Christian Tranfa e Nascenzio Iannace

Alle prossime comunali di Benevento nasce la lista civica “Forza Benevento, il nuovo progetto politico rappresentante l'ala destra della coalizione centrista a supporto del sindaco uscente Clemente Mastella.

Lo annuncia Christian Tranfa e Nascenzio Iannace. “Siamo felici e lieti di comunicare la nascita di questo nuovo progetto politico”, esordisce l’Ufficiale Medico Tranfa. “Come siamo abituati a fare – continua Tranfa - ci mettiamo la faccia in prima persona. Abbiamo fatto un percorso che ci ha visti protagonisti in prima linea tra le file di un partito, la Lega, che sotto la guida regionale si è rivelato poco sensibile alle tematiche territoriali. Abbiamo allora scelto di abbandonare i simboli dei grandi partiti nazionali, dimetterci e prendere le distanze da chi si è dimostrato poco interessato alla nostra Benevento, per dedicarci realmente e senza intermediari al nostro territorio ed alla nostra città. Il percorso da noi intrapreso è stato di stimolo a quanti di centrodestra, come noi, si sono resi conto che per portare avanti un discorso politico reale per il comune di Benevento, bisognava dare una forte scossa, abbandonare le grandi logiche di partito ed identificarsi in un progetto politico del tutto territoriale, ecco dunque Forza Benevento" .

“Forza Benevento è una lista civica con reali espressioni territoriali e di centrodestra", aggiunge Nascenzio Iannace. “Il tavolo di discussione che ha visto la sua nascita – continua ancora Iannace - è stato estremamente conciso e pratico, via le logiche esterne a Benevento ci si è potuti concentrare sulle tematiche da affrontare e subito ci si è ritrovati sulla stessa linea. Siamo due compagini di centrodestra, quella risalente all’Ufficiale Tranfa ed all'arch. Pasquale Fiore e quella risalente a Forza Italia che, dopo aver fatto una chiara valutazione dello scenario politico beneventano ed aver colloquiato separatamente col sindaco uscente, si sono uniti per dar voce a quanti di centrodestra sarebbero rimasti senza la possibilità di votare a favore della loro linea politica a causa del caos che ancora vede protagonista la coalizione di destra ormai sfaldatasi”.

“Ci siamo uniti al lavoro sul programma elettorale portato avanti dal Sindaco uscente Clemente Mastella. A rappresentare questa ala di centrodestra della compagine centrista nella fase di stesura del programma saranno l’ex assessore Antonio Luciano, il dottor Nicola Corea, l’architetto Pasquale Fiore e l'avv. Giuliana Ciccopiedi”, concludono Iannace e Tranfa.