De Pierro: «Ddl Zan? De Luca ha ragione: anima cattolica irrinunciabile per Pd» Il capogruppo Pd: «A Benevento c'è chi irride il Governatore ad ogni occasione»

"La lungimiranza politica e la saggezza dimostrata dal Presidente Vincenzo De Luca alla Festa dell'Unità di Bologna sono un capitale per l'intera comunità del Pd", così in una nota il capogruppo Pd a Palazzo Mosti Francesco De Pierro. "La sollecitazione a tenere in debita considerazione le riflessioni del Segretario di Stato, Monsignor Parolin, sul ddl Zan sono un messaggio necessario all'anima cattolica che rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile per il Partito Democratico. Così come condividiamo l'invito a non ideologizzare i contenuti di un disegno di legge ancora all'esame parlamentare, pur nella tutela assoluta delle minoranze e delle sensibilità di tutti. Chi anche a Benevento, soprattutto sui social, non perde occasione per ironizzare sul Presidente De Luca rende un cattivo servizio alla Campania e al Partito democratico che deve parlare a tutte le sensibilita culturali, come si conviene a una formazione politica plurale e inclusiva".