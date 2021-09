Perifano: «Puc? Mastella vaneggia. Vuol parlare di onestà con me? Quando vuole» «Abbiamo posto una questione di merito: è arrivata una risposta scomposta e sconclusionata»

"È stata posta una questione di merito - l’inopportunità di avviare le procedure relative alla variante del Puc in piena campagna elettorale - ed è arrivata una replica scomposta e sconclusionata. Che Clemente Mastella abbia paura di perdere le elezioni è ormai un dato acclarato: e questa, per chi vive di politica e potere, sarebbe la peggiore delle sciagure possibili”.

Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, replica a Clemente Mastella

“Ciò detto, - prosegue Perifano - a parte il linguaggio volgare (di certo inusuale per un rappresentante delle istituzioni) e le ridicole insinuazioni sul mio conto (altra specialità della casa), ciò che lascia increduli e sbigottiti sono le parole con cui Mastella si vanta di aver portato a Benevento industrie e sviluppo economico. Magari!!! Per la verità, svanita la famosa fabbrica di scarpe (durata il tempo della campagna elettorale del 2016), l’unica azienda che ha provato a far venire da noi si occupava di smaltimento rifiuti: un biodigestore da 120mila tonnellate all’anno che avrebbe ridotto l’area industriale di Ponte Valentino in una sorta di pattumiera di mezza regione. Pericolo sventato dalla protesta degli imprenditori locali”.

“Se poi Mastella vuole discutere con me di onestà, trasparenza e correttezza dei reciproci comportamenti passati e presenti – conclude Luigi Diego Perifano - mi dichiaro disponibile ad un confronto pubblico in qualsiasi momento”.