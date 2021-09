De Iapinis: «I pini di Viale Atlantici? Oggi sono abbandonati e lasciati morire» «Colpa dell'amministrazione: basterebbero pochi soldi per salvare quegli alberi»

Ambner De Iapinis, ex amministratore, torna a intervenire sulla questione dei pini di Viale Atlantici: « Oggi quegli alberi sono abbandonati, non vengono curati dalla cocciniglia e vengono lasciati morire per la irresponsabilità di questa amministrazione.

Si sono spesi quarantamila euro di inutili perizie, soldi gettati al vento per cercare di abbatterli e non se ne spendono ventimila per salvarli! Noi saremo quindi costretti, nostro malgrado, a denunciare Mastella in prima persona, per il perpetuarsi di questo scempio e per i danni che questo sta producendo.

A Benevento, a mio parere, si annidano delle micro oligarchie che si reggono su un apparato di interessi consolidati e che formano “il sacco di Benevento” e questa corsa elettorale sarà una battaglia di liberazione per la città.

Bisogna sciogliere, slegare e reinventare il futuro di questa, oggi, sfortunata ma antica comunità».