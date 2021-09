Consiglio provinciale, seduta deserta in prima convocazione L'assise chiamata a riunirsi il 10 settembre

E’ andata deserta oggi la seduta ordinaria in prima convocazione del Consiglio Provinciale di Benevento. A comunicarlo l'Ente provinciale precisando che "nella sala consiliare della Rocca dei Rettori all’appello era presente il solo Presidente Antonio Di Maria. E’ confermata la riunione del consiglio in seconda convocazione per il 10 settembre alle ore 10".

In particolare, tra gli argomenti previsti all'ordine del giorno la "lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 20.07.2021 dal numero 14 al numero 29 e del 02.08.2021 numero 30; riconoscimento dedito fuori bilancio e assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023".