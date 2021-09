Maglione: il ricordo di Dalla Chiesa sia esempio per scelta dei candidati L'appello del deputato del Movimento Cinque Stelle nel giorno della consegna delle liste

“Quest’anno la giornata della commemorazione della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, coincide con la consegna delle liste per le prossime elezioni amministrative. Il mio vuole essere un auspicio e un invito: l'integrità del generale Dalla Chiesa sia un esempio di come dovrebbe essere ogni candidato a rappresentare le istituzioni, ad ogni livello”, così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

“La politica per difendere le istituzioni deve anteporre dinanzi a tutto l’etica della scelta e individuare candidati che siano - senza ombra di dubbio - estranei e distanti dagli ambienti criminali. Non si può pensare che l’estraneità a condotte o ad ambienti criminali debba essere garantita solo all'azione della magistratura. Un tribunale può anche assolvere un politico colluso perché le prove non sono sufficienti. Ai politici locali che si apprestano a consegnare le liste oggi, spetta l'onere di effettuare una scelta che vada oltre le convenienze elettorali e che faccia della moralità e dell'etica il proprio faro. Questo è il mio auspicio nel giorno in cui si commemora la morte di un uomo dello Stato ucciso dalla mafia”, conclude Maglione.