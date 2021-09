Fratelli d'Italia. Matera e Paolucci: «Obiettivo: ricostruire una sana destra» Comunali Benevento: «Lista incompleta? Macché»

Domenico Matera e Federico Paolucci, leader e protagonisti di Fratelli d'Italia nel Sannio, dopo la presentazione della lista che sosterrà Rosetta De Stasio alle comunali di Benevento illustrano la posizione del partito: « Alle ore 13 di oggi, abbiamo provveduto a depositare la lista di Fratelli d'Italia. Abbiamo scelto di candidare persone che partecipano attivamente quali dirigenti, attivisti e simpatizzanti alla vita del partito. Persone che si sono volute candidare, e non dovute candidare per motivi che non attengono alla passione per la politica e per la propria comunità.

Sappiamo che tanti diranno, nell'inutile tentativo di denigrarci, che non abbiamo depositato una lista completa. Questa possibile illazione è priva di fondamento. Abbiamo scelto di evitare inutili riempilista, facilmente reperibili per un partito strutturato in città ed in provincia, anche per dare un segnale di correttezza nei confronti degli elettori stanchi di ritrovarsi un candidato per ogni pianerottolo.

Per fare questo, avremmo potuto attendere il termine ultimo di domani e non depositare la lista questa mattina. Non è possibile che da ormai 15 anni si sia scatenata la corsa al numero dei candidati e delle liste. Ciò determina disaffezione alla politica e sfiducia nella classe dirigente.

Non è un caso che il civico consesso abbia dato una pessima prova di se' proprio da quando qualcuno ha ritenuto di snaturare il senso dell'elezione diretta del sindaco, pensando di concentrare la propria forza non sulla persona del candidato sindaco o sulla qualità della classe dirigente, ma semplicemente sul numero dei candidati al Consiglio comunale.

Un partito politico ha un passato e un futuro e la sua presenza non si esaurisce in una competizione elettorale. Non è un caso che siamo l'unico partito nazionale presente in queste elezioni, a parte il P-D.

Il trattino non è un errore di battitura perché è evidente a tutti che, senza spiegare i motivi di una frammentazione tra coloro che erano uniti solo pochi mesi fa nel centrosinistra di De Luca, il PD abbia di fatto determinato la candidatura di ben 3 candidati a sindaco: Moretti, diventato civico solo dopo non essere stato accolto dal PD; Perifano (la P del partito) ; Mastella (la D di De Pierro).

Ciò detto, faremo una serena campagna elettorale con l'obiettivo di costruire una sana destra in città, dotata di passione civica e senso di appartenenza al territorio».