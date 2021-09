Comunali: tra programmi e schermaglie Pepe attacca Mastella sul dissesto, Moretti sull'acqua

E ora è il momento della presentazione di programmi e liste. Dopo aver depositato simboli e liste di candidati ora si illustrano idee e linee che i candidati sindaci propongono per la città. Perifano ha anticipato i tempi, con la presentazione già sabato scorso del programma: tra le novità più significative il ripristino dell'assessorato al Lavoro (uno degli ultimi a rivestire questa carica al Comune di Benevento, Antonio Medici, si è candidato invece con Mastella), una sanità di prossimità in particolare nella zona più popolosa di Benevento, Rione Libertà e un ufficio che si occupi esclusivamente di programmazione europea per non perdere la sfida del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Sulle case di comunità perà i mastelliani replicano: «Dispiace constatare come, anche su questioni importanti per la salute dei cittadini di Benevento, il candidato sindaco di ApB arrivi in preoccupante ritardo. Sicuramente in questi anni è stato impegnato in altre faccende ma se fosse stato più attento a quanto avveniva in città, si sarebbe accorto che le Case di comunità sono servizi per i quali il Comune di Benevento, insieme all'ASL, si è già da tempo attivato.

L'iter per la loro istituzione è stato avviato, mesi fa, e appena lo scorso 20 luglio nell'Assemblea dei Sindaci presieduta proprio dal primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, i vertici dell’Asl ne hanno anticipato caratteristiche e future dislocazioni». Tornando ai programmi: oggi è il turno della candidata del centrodestra, Rosetta De Stasio, domani invece sarà il primo cittadino Mastella a illustrare il programma e presentare i candidati all'Una Hotel il Molino. Nei prossimi giorni anche Angelo Moretti, candidato sindaco con la coalizione “Arco” farà un evento di coalizione per presentare programma e candidati delle tre liste che lo seguiranno nell'avventura. Intanto la campagna elettorale entra nel vivo con schermaglie social: l'ex sindaco Fausto Pepe, che non sarà della partita mette nuovamente nel mirino Mastella scrivendo sui social: «Continuo a leggere sul profilo fb di Mastella, che lui avrebbe trovato 150 milioni di euro di debiti al Comune. Il dissesto Mastella lo ha dichiarato solo per motivi politici. I 150 milioni di euro di debiti non esistono in nessun atto contabile del Comune.

Lo stesso Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune, in nessun atto certifica quanto detto da Mastella, anzi più volte viene detto che l'ufficio che dovrebbe soprintendere il pagamento dei debiti non viene messo nelle condizioni ottimali di lavoro. . Mastella invece spieghi: 1)perché non ha chiuso il dissesto; 2) perché non fornisce i fondi al OSL; 3) perché nasconde la verità dei debiti; Mastella peraltro, potrebbe chiedere a ex assessori e amministratori di quegli anni notizie. E se resta convinto che quella classe dirigente ha operato male spieghi a tutti perché li ha candidati con lui?» Attacca sull'acqua invece Angelo Moretti: «Siamo la città dei fiumi e abbiamo problemi di acqua. La zona bassa della città viene servita con l'acqua di pessima qualità. Benevento ha le tariffe più elevate in Campania eppure l’ultimo bilancio presentato dalla Gesesa presenta una perdita . L’amministrazione uscente comunale ha impedito in tutti i modi la celebrazione del referendum chiesto dai cittadini di Benevento».