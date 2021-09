Pd: «Caso Zagarese? Inesistente: perfettamente candidabile» De Lorenzo: «L'unico suo problema è che è candidata in coalizione alternativa a Mastella»

Sul caso Zagarese risponde il segretario cittadino del partito, Giovanni De Lorenzo: «In questi ultimi giorni siamo stati costretti a leggere sulla stampa la campagna denigratoria nei confronti di una candidata del Partito Democratico, Antonella Zollo Zagarese, persona perbene e specchiata.

Chiariamo subito un concetto: Antonella Zollo Zagarese è candidata in quanto è perfettamente candidabile. Alcuna norma è stata violata dal partito né tantomeno da lei. Del resto, la stessa Commissione Elettorale ha rigettato il ricorso presentato nei suoi confronti in sede di ammissione delle liste e delle candidature.

Comprendo che i mastelliani non sappiano di cosa parlare, considerato il nulla prodotto dall’amministrazione uscente. Ma è intollerabile che, per mascherare le proprie mancanze, si cerchi di spostare il dibattito pubblico attaccando una persona perbene, quale è Antonella Zollo Zagarese, che ha avuto l’unico torto di volersi candidare in una coalizione alternativa a quella dell’attuale amministrazione e guidata dal miglior candidato sindaco, Luigi Diego Perifano. Probabilmente le viene contestato il reato di lesa maestà. Piuttosto, si tornasse a parlare di proposte e di temi amministrativi e si spiegasse ai cittadini, qualora fosse possibile, cosa è stato fatto in questi cinque anni dall’amministrazione Mastella».