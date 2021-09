Perifano: «Debiti? Mastella smentito da Osl: sono 27 milioni, non 150» «Il lavoro dell'Osl certifica che dissesto poteva essere evitato, e così la tassazione al massimo»

Il candidato sindaco Luigi Diego Perifano intervenendo alla presentazione de ‘La Tua Benevento Futuro’: “L’Osl ha accertato debiti per 27 milioni di euro, altro che i 150 di cui parla Mastella. La decisione più importante degli ultimi anni è stata assunta su un presupposto sbagliato. E i beneventani pagano”

“La campagna elettorale sarà utile anche per fare chiarezza e piena luce sulla scelta amministrativa e politica più importante compiuta da Mastella in questi cinque anni. Una scelta che ha impattato in maniera decisiva sulla Città e sui Beneventani e che si sta rivelando completamente sbagliata: la dichiarazione di dissesto del Comune”

Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, intervenendo oggi all’evento di presentazione della lista ‘La tua Benevento Futuro’”.

“Parlo di scelta completamente sbagliata – prosegue Perifano - perché le rilevazioni condotte dall’Organo Straordinario di Liquidazione raccontano una realtà completamente diversa da quella più volte esposta da Clemente Mastella. Dall’analisi delle istanze prodotte dai creditori, infatti, la massa passiva del Comune ammonta – complessivamente - a 26,9 milioni di euro: altro che i 150milioni di debiti di cui più continua a parlare Mastella!”.

“Il lavoro condotto dall’Osl – aggiunge ancora il candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’ – legittima dunque interrogativi che meritano una risposta chiara e trasparente: per quali ragioni Mastella fornisce alla Città cifre completamente sballate? E soprattutto: il dissesto poteva essere evitato? Un’operazione verità è oggi necessaria e improcrastinabile perchè il ‘default’ dichiarato da Mastella ha costretto – per legge – l’amministrazione a tenere al massimo l’asticella della tassazione sui cittadini e ha privato il Comune di qualsiasi possibilità di investimento”.

Nel suo intervento, poi, Luigi Diego Perifano ha ringraziato i promotori de ‘La Tua Benevento Futuro’: “Il loro contributo è andato ad arricchire la coalizione. La lista tiene insieme l’associazionismo giovanile e quello di stampo cattolico-sociale, due realtà essenziali a dare concretezza al nostro progetto di ricostruzione della città. E’ inoltre motivo d’orgoglio, per me, essere accompagnato in questa sfida da una personalità come Ettore Rossi, candidato da capolista.

In una politica dove spesso ci si candida per ottenere qualcosa, - ha concluso Perifano - Ettore ha deciso di rinunciare a un incarico prestigioso per mettersi in discussione e al servizio di un progetto collettivo. Ne sarà un importante protagonista, a tutto vantaggio della Città che potrà contare sulle sue riconosciute capacità e qualità”.