Caso Zollo, comitato elettorale Perifano: «Polverone inutile di Mastella» «Candidatura del tutto irregolare, infatti ha passato il vaglio della commissione elettorale»

Sul caso Zollo interviene il comitato elettorale di Perifano: “Fa sorridere sentire i mastelliani parlare di legalità. Che non siano particolarmente ferrati in argomento lo dimostra, da ultimo, la maldestra polemica sulla candidatura della signora Antonella Zollo Zagarese: la candidatura è del tutto regolare, ed infatti ha passato senza alcun problema il vaglio della commissione elettorale. Evidentemente i mastelliani ignorano che eventuali questioni di incompatibilità o ineleggibilità sono di competenza del Consiglio Comunale, sovrano in materia. Siamo dunque dinanzi all'ennesimo polverone inutile, buono solo per spostare l'attenzione dai veri temi che dovrebbero caratterizzare la campagna elettorale”.