Comunali: domani la nomina degli scrutatori Saranno impegnati nelle elezioni del 3 e 4 ottobre e nell'eventuale ballottaggio

Palazzo Mosti informa che a breve si procederà alla nomina degli scrutatori in vista delle prossime comunali: «la Commissione elettorale comunale è convocata in pubblica adunanza nella sede del Comune (Uffici Demografici, c/o Piazzale Iannelli) per il giorno 10 settembre,

alle ore 13, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali di domenica 3 e lunedì

4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021».