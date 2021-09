Perifano: «Mastella ha reso Benevento città? Delirio di megalomania» Ironico il candidato sindaco di Alternativa: «Fino a ieri potevo chiamare compaesani i beneventani»

«Finalmente posso chiamarvi concittadini, fino a ieri solo compaesani» usa l'Ironia, Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento, dopo la presentazione del programma di Mastella, col sindaco uscente che aveva affermato «Quando sono diventato sindaco Benevento era un paesone, io l'ho resa città».

E Perifano attraverso i social replica: « Mastella ha mortificato la città da sindaco per 5 anni. Ha nascosto l'incapacità amministrativa e il nulla cosmico delle sue azioni con le solite sceneggiate. Adesso offende tutti i beneventani in un delirio di megalomania. Per fortuna manca poco, Benevento sarà libera da questa sciagura tra qualche settimana».