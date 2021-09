Mastella: «Comune di Benevento primo in Italia per trasparenza» Il sindaco: «Amministrazione prima nell'Icity Rank 2020»

Primo posto per la trasparenza per il Comune di Benevento nell'Icity Rank 2020, ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella: « Secondo lo studio ICity Rank 2020 sulle città italiane intelligenti e sostenibili realizzato da FPA, presentato in occasione di FORUM PA Città 2020, l’amministrazione comunale di Benevento è al primo posto nella graduatoria Trasparenza.

Un primato che se da un lato rende giustizia dell’impegno profuso per rendere il Comune la casa di vetro di tutti i beneventani, dall’altro rende più agevole ai cittadini le attività di partecipazione e controllo.

Un incremento netto, rispetto al passato, della qualità dei servizi erogati dall'Ente.

Ancora una volta Benevento conquista un primato che ci rende orgogliosi: siamo il Comune più trasparente d'Italia.

Anche su questo tema l'impegno e il nostro lavoro proseguiranno nei prossimi anni».