Comune, Pd interroga: «Dato in fitto un immobile che rientrava nel dissesto?» I consiglieri attaccano: «Perché si tiene fuori l'Osl da certe operazioni?»

Interrogazione del Pd sul dissesto ed eventuali anomalie al sindaco Clemente Mastella e all'assessore alle Finanze Serluca:

«Le modalità di definizione di un contenzioso relativo a indennità di esproprio e l’affitto di un capannone nella zona industriale di contrada Olivola sono oggetto di un’importantissima interrogazione consiliare presentata a palazzo Mosti da Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio e Luca Paglia, consiglieri comunali ed esponenti del Partito Democratico. Di seguito, il testo dell’interrogazione rivolta al sindaco di Benevento Clemente Mastella e all’assessore alle Finanze Mariacarmela Serluca.

« 1. Corrisponde al vero la circostanza che il Comune di Benevento abbia, per il tramite del Dirigente al Settore contenzioso ed il Dirigente al Settore Finanze, stipulato un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione, per vari milioni di euro, di un contenzioso pendente relativo alla indennità di esproprio su aree di proprietà delle parti che hanno stipulato l'accordo? Nell’affermativa, in che termini e con quale procedura è stato stipulato l’accordo? E’ stato interessato l’Organismo di straordinario di liquidazione? Quali oneri sono a carico del Comune di Benevento in conseguenza di tale accordo ?

2. Corrisponde al vero che un capannone sito nel Comune di Benevento, zona industriale Olivola rientrante nel piano alienazioni e già trasferito all’Organismo straordinario di liquidazione, sia stato oggetto di un contratto di affitto? Nell’affermativa si chiede sapere quale la procedura adottata e se sia stato interessato l’Organismo straordinario di liquidazione. Si resta in attesa di riscontro scritto nei termini di cui allo Statuto».