I mastelliani a Moretti: «Disabilià? Batte dove duole il dente» Noi Campani: «Non è stato chiuso centro polifunzionale come afferma: non aveva titolo»

Arriva la replica di NoiCampani a Moretti, candidato sindaco di Arco, in particolare sulla situazione disabilità: «L’aspirante Sindaco Moretti continua a battere dove gli duole il dente! Gestiva in monopolio un Centro Polifunzionale per Disabili in un immobile comunale detenuto senza valido titolo giuridico per il quale non corrispondeva all’Ente alcun canone con utenze intestate al Comune. La Cooperativa ad oggi è debitrice di una somma di circa € 68.000,00 nei confronti dell’Ente. Lo stesso non è stato chiuso come demagogicamente asserito dal candidato Moretti ma l’Ambito B1 ha legittimamente e doverosamente proceduto alla revoca dell’autorizzazione alla predetta Cooperativa per assenza di valido titolo legittimante il possesso dell’immobile. Lo stesso peraltro era stato oggetto di verifica dei NAS che avevano accertato una serie di criticità.

L’Ambito B1, di seguito, secondo norma, ha espletato regolare gara aperta a tutte le Cooperative all’esito della quale ha affidato in concessione all’aggiudicatario la gestione del Centro Polifunzionale per Disabili di Ambito ad oggi aperto e perfettamente funzionante con grande soddisfazione degli utenti disabili che lo frequentano.

Alcun finanziamento è stato perso dal Comune di Benevento e dall’Ambito B1 che anzi, negli ultimi anni, ha visto incrementarsi notevolmente le risorse a disposizione grazie alla attenta e tempestiva programmazione che lo ha visto beneficiario di numerosi finanziamenti che vedono oggi attive numerose Cooperative nella gestione di servizi innovativi a sostegno della svariata tipologia di bisogni rilevati acuitisi durante e dopo la pandemia.

Per i disabili con il Progetto ITIA, che ha visto l’Ambito B1 collocarsi al primo posto in Campania, sono stati attivati Tirocini di Inclusione Sociale unitamente a quelli per persone svantaggiate per oltre € 200.000,00. Sono attivi n. 4 Progetti “Dopo di Noi” per disabili che ci vedono ai primi posti nella Regione Campania per capacità di utilizzo dei fondi disponibili.

Per quanto concerne i servizi per l’Infanzia è’ stato attivato un Centro Polifunzionale per Minori frequentato da circa n. 30 utenti ed è prossimo alla partenza il servizio di Tutoraggio Educativo per supportare altrettanti minori con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali a rischio di devianza e supportarli nella didattica.

Sempre con il progetto ITIA sono attivi servizi di supporto per le famiglie per oltre € 300.000,00. E’ attivo il progetto DREAMS per dare la possibilità a 300 bambini di frequentare gratis strutture sportive disponibili a convenzionarsi con l’Ambito B1 che si farà carico del pagamento.

Quest’anno il Comune di Benevento e l’Ambito B1 vedono partire a pieno regime i n. 2 ASILI NIDO Mario Zerella e Carlotta Nobile con 70 iscritti e altri 30 nei Nidi e Micronidi privati grazie alla riprogrammazione dei fondi PAC ed ai fondi MIUR. Massimo risultato con il minimo impegno finanziario diretto in netta antitesi con il recente passato. Sono stati forniti servizi di Pronto Intervento Sociale a ripetizione da quando è iniziata la pandemia soccorrendo senza tetto e senza fissa dimora al CAN la cui apertura e capienza è stata estesa, accolto donne vittime di violenza nella Casa Rifugio e nel Centro antiviolenza aperti sul territorio con questa Amministrazione, assistito malati da trasportare in Ospedale, anziani da assistere in casa e cosi via".