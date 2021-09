Una raccolta firme per intitolare una via di Benevento a Gino Strada Lunedì Potere al popolo avvierà l'iniziativa

Una raccolta firme per intitolare una strada a Gino Strada. E' la proposta di Potere al Popolo che chiarisce: "La città di Benevento ha ancora oggi alcune vie intitolate a personaggi che hanno scritto pagine buie della storia, come ad esempio il soldato Pasquale Ucci, che ha combattuto a supporto delle truppe del fronte nazionalista nella guerra civile spagnola, o il fascista Clino Ricci. La toponomastica è una questione simbolica e i simboli, si sa, hanno una valenza politica. A proposito di simboli, quindi, un mese fa è venuto a mancare Gino Strada, una persona che ha speso la sua vita per difendere il diritto alla cura, per sanare le ferite lasciate dalle guerre e dalla povertà. Una persona che con coraggio e concretezza si è battuta al fianco degli ultimi, diventando un esempio per generazioni intere di persone cresciute nel sogno di un mondo più giusto, che non lasci indietro nessuno. E’ a questo esempio che vogliamo pensare quando camminiamo per le strade della nostra città, è a lui che vogliamo dedicare un gesto simbolico. Per questo motivo, come gruppo locale di Potere al Popolo, lunedì 13 settembre, ad un mese esatto dalla sua morte, ci incontreremo alle ore 18 nei giardini del museo Arcos, lungo corso Garibaldi, per dare l’avvio a una raccolta firme con cui chiedere al sindaco di Benevento l’intitolazione di una via cittadina

al fondatore di Emergency".