Salvini a Benevento: "De Luca e Mastella si somigliano e si pigliano" - FOTO Il leader della Lega in città a sostegno della candidata sindaco del centrodestra, Rosetta De Stasio

“Sono felice di essere a Benevento perchè quando parliamo di cambiamento a me viene in mente la famiglia Mastella, con tutto il rispetto, ma a me non piacciano le persone che prendono i voti a destra e vanno a sinistra o viceversa. Benevento è ferma, è ostaggio, è ferma e guarda al passato. Ora c'è la possibilità di cambiare con il centrodestra vero e non quello che va un po' con De Luca, un po' di qua o di là”. Matteo Salvini infiamma piazza Roma a Benevento. Il leader della Lega ha raggiunto il Sannio nel pomeriggio di oggi dopo la tappa a Caserta. Lo ha fatto per testimoniare il supporto della Lega alla candidata sindaco del centrodestra – ad esclusione di Forza Italia il cui simbolo non partecipa alla prossima tornata elettorale - Rosetta De Stasio che prima di accogliere l'ex ministro dell'Interno ha tuonato contro Mastella e i suoi modi di fare politica.

Salvini prima di prendere la parola dal palco allestito a piazza Roma si è soffermato con i giornalisti che lo attendevano. Tanti gli argomenti trattati a partire dalla politica locale per poi arrivare ai temi nazionali. “In democrazia tutto è ammesso ma ora qui a Benevento è il momento della chiarezza e non si può spacciare per centrodestra chi va a braccetto con De Luca solo per interessi” ha tuonato Salvini riferendosi a Mastella.

“De Luca e Mastella si somigliano e si pigliano – ha ironicamente affermato il numero uno della Lega in riferimento al patto regionale tra il governatore della Campania e il sindaco uscente di Benevento -. Ma al di là di questo, il nostro compito è quello di sostenere l'artigianato l'agricoltura, le partite iva che portano ricchezza a questa terra dove invece si è lasciato troppo spazio alla grande distribuzione. Hanno chiuso i piccoli negozi e chi sceglie la Lega sa di stare con gli artigiani, con le partite iva che la pandemia ha massacrato ancora di più. Se nel centro di Benevento si spengono le luci dei negozi ci rimettono anche le famiglie. Noi partiremo con Rosetta De Stasio proprio da quelle botteghe”.

Dal leader della Lega anche un invito a Nunzia De Girolamo: “La stimo come persona e come politica. Ha scelto, per ora, una carriera diversa ma spero che possa tornare alla Politica e conto che le strade possano tornare a congiungersi. Le porte del nostro movimento sono spalancate. Spero che possa mettere a disposizione dei beneventani, dei sanniti e di tutti gli italiani la sua professionalità e bravura. Ha la politica nel sangue e penso che ritorni”.

Salvini dal Sannio, come d'altronde annunciato anche a Caserta in mattinata ha poi rimarcato l'impegno della Lega alla proroga delle cartelle esattoriali: “La rottamazione e la rateizzazione è fondamentale. Il primo di gennaio rischiano di partire 50milioni di cartelle esattoriali. Un disastro e per questo una nuova proroga è obbligatoria”.

“A Salvini e a tutto il centrodestra nazionale chiedo di bloccare, bocciare e respingere tutti coloro che da destra sono passati a sinistra o altri schieramenti. Basta a questa transumanza” l'appello della candidata sindaco Rosetta De Stasio che dal palco di piazza Roma per circa mezz'ora ha parlato ai suoi simpatizzanti e ai candidati delle due liste (Fratelli d'Italia e Prima Benevento). L'unica candidata in corsa contro i tre sfidanti (Mastella, Perifano e Moretti) ha avuto parole pesanti sia per l'attuale sindaco che per il suo predecessore, Fausto Pepe: “Voluto e messo lì da Mastella ed aveva e utilizzava gli stessi identici modi e metodi per amministrare. Oggi (Pepe ndr)0 è passato dall'altra parte e queindi Mastella ha ereditato i debiti dai suoi stessi uomini politici, assessori e gente che ora è con lui. Questa città negli ultimi 15 anni e in particolari negli ultimi 5 è stata saccheggiata. I contributi che dovevano arrivare a Benevento sono stati deviati verso Salerno del suo amico De Luca. La gente ha paura a dire ciò che pensa. La gente è stanca di tutto ciò” ha terminato De Stasio che ha poi accolto il leader della Lega.