Perifano: «Moretti ha ragione: si faccia confronto pubblico in piazza» Il candidato sindaco di Alternativa : «Non è possibile a tre settimana da voto niente confronto»

Dà ragione ad Angelo Moretti, che questa mattina ha chiesto un confronto tra candidati sindaco, Luigi Diego Perifano di Alternativa per Benevento. Attaverso i social il leader della coalizione che annovera al suo interno anche il Partito Democratico rilancia, chiedendo che il confronto avvenga in piazza:

«Accolgo l'appello di Angelo Moretti. Non è possibile che a tre settimane dal voto non si sia tenuto un confronto pubblico.

In piazza sarebbe bellissimo. Quando e come volete».