Mastella presenta le liste, grande partecipazione in piazza Roma Apertura della campagna elettorale. "Da Salvini nessuna lezione. Dibattiti? Li facessero tra loro"

Grande partecipazione in piazza Roma per la manifestazione dell'apertura della campagna elettorale e la presentazione delle dieci liste che sosterranno Clemente Mastella per conservare la fascia tricolore. Il sindaco uscente potrà contare sui voti raccolti dai candidati della Lista Mastella, Noi Campani, Meglio noi - Mastella Sindaco, Insieme per Benevento, Benevento Bellissima, Noi Sanniti per Mastella, Essere Democratici, Sannio Libero, Riformisti e Popolari e Forza Benevento.

“Benevento ha” il suo slogan per rivendicare il lavoro messo in campo che ha voluto ricordare nei circa quaranta minuti di un intervento fittissimo.

Ha cominciato con una risposta velenosa a Salvini che ieri lo aveva attaccato dalla stessa piazza. “Fa la morale a me quando lui va da una parte all'altra senza problemi, il suo atteggiamento è puerile. Avevo un grande amico della Lega, Bossi, questo è un quaquaraquà politico”.

“Spero che le persone possano tornare a scegliermi” ha ribadito a margine dell'incontro in cui ha ripercorso il lavoro messo in campo dalla sua amministrazione e ha voluto ricordare le vittime del covid e la gestione della pandemia.

“Siamo riusciti a realizzare cose incredibili nonostante la devastante emergenza sanitaria”, ha commentato elencando le difficoltà affrontate e le azioni messe in campo per la comunità.

E poi i temi: i debiti, il malies, la struttura ex Orsoline, la mensa, le verifiche sismiche degli edifici, il trasporto pubblico, il depuratore, il piano per l'edilizia popolare.

“Ho lavorato sempre per la mia città. Quando mi sono fermato Benevento è precipitata. Certo, un conto è essere leader di partito e decidere... l'altro è essere uno dei 60 sottosegretari. Hanno polemizzato sul mio rapporto con Draghi che conosco da anni - aggiunge-. Non l'ho detto come elemento di vanità ma per far comprendere quanto il mio arsenale costruito in anni di lavoro possa essere importante per questa comunità. Non ho bisogno di far carriera – ha aggiunto – lavoro per la mia comunità”.

E sul fronte anti-mastelliano che potrebbe costituirsi in caso di ballottaggio unendo le altre forze contro di lui commenta “... ipotesi ancora molto eventuale. Poi la gente decide in proprio. La volta scorsa, a guardare i risultati iniziali sarei annegato, invece ho raggiunto il 60per cento”.

Infine dice no al dibattito proposto dal candidato di Arco Angelo Moretti con gli altri candidati sindaci. “Continuano a parlare sempre contro di me. Lo facessero tra loro”.