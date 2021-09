I mastelliani a Moretti: accuse assurde, pensi alle storture delle sue attività "L'attuale sindaco di Benevento ha creato una classe dirigente che ancora oggi dice la sua"

Ancora un botta e risposta tra la coalizione Arco e i mastelliani.

Alle dichiarazioni del candidato sindaco Angelo Moretti, il coordinamento delle liste a sostegno del candidato sindaco Clemente Mastella ha deciso di replicare: "L'imprenditore della carità interessata Moretti - scrivono - prima di parlare di Clemente Mastella dovrebbe azionare il cervello. Dimentica che l'attuale primo cittadino ha creato una classe dirigente che ancora oggi dice la sua nel panorama politico locale, regionale e nazionale. Nava, Izzo, Fucci, oltre a tanti sindaci e presidenti di enti, nel corso degli anni sono stati protagonisti della realtà politico-amministrativa sannita grazie alla leadership nazionale di Clemente Mastella, e non va dimenticato che anche a livello regionale vi sono numerosi esponenti politici attuali che provengono dall’Udeur, addirittura anche un ex ministro Cinque Stelle ha militato nel Campanile. A proposito di tradimenti, invece, sono stati i ‘figli’ che hanno tentato, invano, di uccidere il Conte Ugolino, per citare un personaggio tanto caro a Moretti, e non viceversa. Comunque sia, diversi dirigenti cresciuti con Mastella sono diventati parlamentari, nonostante qualcuno se ne sia dimenticato, e tanti altri invece sono stati ottimi deputati e senatori impegnati anche nel volontariato vero, e non di certo in quello della carità interessata. Oggi sussiste una classe dirigente capace, professionale e in grado di annovera tre le proprie fila giovani brillanti che stanno dimostrando capacità di governo locale, e tra questi saranno scelti i successori per la guida territoriale. A proposito, infine, delle attività di Moretti, potremmo elencare tutte le storture 'contra legem', e se dovesse rendersi necessario, lo faremo prossimamente”.