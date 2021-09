Scuole. Errico: "Abbiamo una situazione di grande tranquillità" Il sindaco e delegato per l'alta velocità - capacità ferroviario: buon anno scolastico a tutti"

“Buon anno scolastico a tutti: studentesse, studenti, tutto il personale ATA , docenti e dirigenti. Un buon anno anche alle famiglie, perché la loro preziosa opera educativa affianca, sostiene e arricchisce le attività scolastiche”. È il messaggio del sindaco di San Nicola Manfredi Fernando Errico che è anche delegato del presidente della Regione, Vincenzo De Luca per l'opera Alta velocità – capacità ferroviaria.

“Siamo la regione d’Italia che ha avuto il livello più alto di vaccinazione del personale scolastico – ha rimarcato Errico -; mentre per la popolazione studentesca abbiamo un ottimo livello di vaccinazioni. Credo dunque che cominciamo l’anno scolastico in condizione davvero di grande tranquillità. Gli uffici regionali e quelli dell’Asl mi hanno rassicurato che si procederà nel corso dell’anno scolastico con i tamponi salivari nelle classi ‘sentinella’. Quindi si manterrà alto il livello di attenzione e di controllo. Il ritorno in classe deve segnare l’inizio del progressivo rientro nella normalità”.