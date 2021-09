Perifano: Mastella delira, naviga tra sogno e fantasia Il candidato sindaco di Alternativa a margine della presentazione della lista Civici e Riformisti

Le dichiarazioni di Mastella? Un delirio. Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento, bolla così le accuse che il primo cittadino uscente aveva indirizzato, dal comizio di piazza Roma, alla sua coalizione additandoli come “un insieme di famiglie borghesi che vogliono ipotecare l'urbanistica della città”.

“Mastella ogni tanto delira, questo è evidente. Non ha alcun interesse in materia urbanistica, non sono titolare di imprese edili. Il nostro sindaco, in questa fase, naviga tra il sogno e la fantasia. Il sogno di essere rieletto al primo turno, la fantasia è quella di aver risolto i problemi della città”.

E invece quei problemi sono sempre lì accusa Perifano: niente depurazione, teatro comunale ancora chiuso, il malies nello stesso stato in cui era e la zona del duomo ancora abbandonata.

E prosegue “Non solo non vincerà al primo turno ma credo che abbia ben compreso che i beneventani gli stanno preparando il benservito. E infatti ha manifestato la sua preoccupazione rivolgendosi ai candidati e ammonendoli sul voto disgiunto”.

E proprio sul voto disgiunto aggiunge “Se un sindaco uscente deve minacciare le liste, e pensa di tornare a palazzo Mosti solo per le liste che lo sostengono per me ha già perso le elezioni, dal punto di vista politico e della credibilità personale”.

E sulla gestione della pandemia aggiunge: “Mastella ha solo assolto al suo dovere di sindaco, come tutti gli altri in Italia. Farsene un vanto è sbagliato e fuori luogo.

“E' chiaro – conclude - che non si concede al confronto perché ha paura. Non è una mancanza di rispetto per gli altri candidati sindaci ma per i cittadini beneventani”.

Così a margine della presentazione della lista “Civici e riformisti” che sosterrà il suo progetto. Occasione in cui ha espresso un bilancio duro sull'amministrazione uscente anche Vincenzo Sguera. “Troppe questioni irrisolte: dal depuratore, ai pini. Poco lavoro per le politiche ambientali insomma. E poi il tema del dissesto e i palesi limiti sulle politiche giovanili e sul sociale. Il nostro progetto mira a risolvere anche queste questioni”.

“Il comizio di piazza Roma? Un ulteriore spettacolo di città spettacolo con le “foche ammaestrate che applaudivano a comando dell'ammaestratrice – gli fa eco Luigi Boccalone - ma il confronto vero sarà nelle urne”.