Moretti replica agli " 'anonimi mastelliani' e rilancia il confronto" "Noi siamo pronti al faccia a faccia. Anche domani. In tutte le altre città lo hanno già fatto"

“L'altroieri tutte le redazioni giornalistiche beneventane hanno ricevuto il primo messaggio da parte di una nuova organizzazione civica: gli anonimi mastelliani.

Sono coloro che inviano velate minacce agli avversari politici ma senza firmarsi con nome e cognome”.

Replica agli attacchi del coordinamento delle liste a sostegno del candidato sindaco Clemente Mastella, Angelo Moretti candidato della coalizione Arco.

“Hanno scritto – prosegue - che un loro avversario opererebbe “contra legem” e che se non la smette di fare opposizione, loro risponderebbero con il fuoco (quindi in caso di quieta accondiscendenza al potente Mastella, secondo questi notabili, Moretti avrà in dono il silenzio sulle sue malefatte… davvero alta politica!).

Gli anonimi parlano di una “classe dirigente” generata dallo statista immortalato a pagina 112 de “La casta” (di Stella e Rizzo), ma non hanno fatto i conti senza una cifra: qui, sulla sponda opposta alla "casta", nessuno ha paura.

A Milano i candidati si sono già confrontati 3 volte così come a Roma dove si apprestano al quarto confronto pubblico. A Napoli il primo confronto si è tenuto una settimana fa. Aspettiamo al confronto pubblico Mastella con tutti "i mastelliani". Anche domani”.