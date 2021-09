Sport e periferie, 15 milioni per il Sannio: «No a cattedrali del deserto» La senatrice De Lucia: «Progetto fortemente voluto dal presidente Conte e dal ministro Spadafora»



"Ieri è stata pubblicata la graduatoria del bando “Sport e Periferie 2020”. Un bando che prevedeva uno stanziamento pari a 140 milioni di euro per la realizzazione e per la rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Un importantissimo progetto per lo sport voluto dal Presidente Giuseppe Conte e dall’allora Ministro Vincenzo Spadafora" - così la senatrice Danila De Lucia, componente della Settima commissione che ha tra le sue competenze anche lo Sport.

"Sono state presentate più di 3300 richieste. Nel Sannio sono 24 i progetti finanziati, per quasi 15 milioni di euro, così distribuiti: all'ente Provincia (Campo Coni) 500mila, Circello 600mila euro, Bonea 525mila, S. Giorgio del Sannio 700mila, Frasso Telesino 700mila, Castelvenere 700mila, Moiano 696mila, Castelvetere V.F. 697mila, Campolattaro 601nila, Montefalcone 700mila, Ginestra degli Schiavoni 700mila, Torrecuso 300mila, Ponte 685mila, S. Marco dei Cavoti 700mila, Cautano 550mila, Montesarchio 700mila, Pannarano 700mila, Apice 608mila, Ceppaloni 355mila, Melizzano 628mila, Paupisi 700mila, Bucciano 680mila, Solopaca 693mila, Colle 700mila".



"L'auspicio è che questi fondi vengano utilizzati non per costruire "cattedrali nel deserto", inutilizzate e non adeguate, ma che si creino dei veri e propri centri aggregatori di comunità che hanno tutto il diritto di usufruire anche di funzionanti, validi e attrezzati centri sportivi" conclude la senatrice.