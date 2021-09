Aree interne e Recovery found, Rubano incontra Ministro Carfagna "Presentate le problematiche del territorio"

“Si è tenuto quest'oggi a Napoli un incontro per rappresentare alcune problematiche delle aree interne al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna". A comunicarlo Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello nonché vicecordinatore regionale di Forza Italia in Campania che in merito commenta: "Nel corso dell’incontro, alla presenza dell’Onorevole Fulvio Martusciello, Coordinatore Vicario di FI in Campania, si è fissata una riunione al Ministero atta a predisporre, con tecnici e i dirigenti dello stesso Ministero e gli amministratori locali delle aree interne, l’analisi delle problematiche per una corretta programmazione dei fondi del Recovery Fund. Sarà mia cura farmi carico di raccogliere alcune istanze presenti nelle aree interne volte alla realizzazione e/o riqualificazione delle infrastrutture, affinché possa esporle nel modo più scrupoloso e certosino possibile ai dirigenti del dicastero, in occasione dell'incontro venturo. Esprimo anche un particolare ringraziamento al Ministro per la concretezza dimostrata”.