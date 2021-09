Scuole, finanziata ristrutturazione della Sant'Angelo a Sasso e di Pacevecchia L'assessore all'Istruzione, Rossella Del Prete, esprime soddisfazione

"Il Ministero degli Interni ha finanziato lavori di ristrutturazione per altre due scuole, destinando circa un milione di euro per il miglioramento dell'Istituto Comprensivo di Sant’Angelo a Sasso ed un analogo finanziamento destinato al plesso di Pacevecchia".

E' l'annuncio per cui esprime "grande soddisfazione" l'Assessore all'Istruzione Rossella Del Prete.

"I dati, pubblicati sul sito del Ministero degli Interni, sono dunque ufficiali - aggiunge -. L'intervento di ristrutturazione e di messa in sicurezza delle due scuole dovrebbe essere imminente. In particolare, questo finanziamento consentirà di riaprire il plesso di Pacevecchia, i cui alunni furono trasferiti tre anni fa a Capodimonte. È davvero una bella notizia e un importante segno di speranza per restituire agli alunni del quartiere Pacevecchia la propria scuola, recuperando così la propria identità e restituendo vitalità ad uno spazio scolastico svuotato per ragioni di sicurezza. Un impegno preso dal Sindaco Mastella e da tutta l'Amministrazione Comunale che oggi diventa realtà".