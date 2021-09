De Stasio: vantarsi del proprio dovere significa che di solito non lo si fa La candidata sindaco del centrodestra attacca amministrazione dopo i danni del maltempo

"La violenta pioggia di ieri pomeriggio ha provocato danni in città: non solo molte zone di Benevento si sono immediatamente allagate, come capita di solito, ma sono caduto anche alcuni alberi.

E’ del tutto evidente, come da noi denunziato, che non viene effettuata la ordinaria manutenzione dei tombini, delle fognature, e soprattutto degli alberi ed in genere del verde pubblico della città".

Così la candidata sindaco della coalizione di centrodestra Rosetta De Stasio attacca diretta l'amministrazione uscente. "Secondo Mastella - prosegue - è meglio “abbattere gli alberi” anziché dedicare loro la dovuta cura e la sistematica potatura! Eppure, cosa strana, nessuno degli alberi da lui individuati come “pericolosi” è caduto o ha perso rami!

Ma ciò che sconvolge è l’arroganza del sindaco uscente che si permette di inviare comunicati stampa dal Comune (non dal suo comitato elettorale) nei quali si vanta di “essere stato in perlustrazione insieme all’onnipresente Comandata dei Vigili Urbani”….tra lo “stupore dei passanti”.

Ma può un Sindaco uscente, nuovamente candidato a tale carica, profittare del suo ruolo istituzionale per emettere, come Ente Comune, comunicati stampa contenenti valutazioni personali e messaggi elettorali?

Ma può un Sindaco uscente, nuovamente candidato, fare propaganda elettorale “cavalcando” un problema della città che egli stesso ha determinato non avendo mai effettuato alcuna pulizia e manutenzione di strade, tombini ed alberi?

E può il Comandante dei Vigili Urbani di Benevento, peraltro direttamente interessato alle elezioni avendo candidato la figlia nelle liste mastelliane, farsi immortalare insieme al Sindaco mentre compie il suo dovere di

ispezione e controllo, come se invece stesse ponendo in essere “un atto eroico”?

E’ del tutto evidente che chi si vanta di “compiere il proprio dovere” è abituano a non farlo! Chi è solito farlo, infatti, non ha bisogno di palesarlo, per giunta in modo plateale!

E che l’Amministrazione uscente non abbia compiuto il proprio dovere, e si sia dedicata ad altro, è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno, non solo quando… piove".