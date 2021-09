Sannio Libero: "Scalo merci a Ponte Valentino, risultato di lavoro di squadra" "Operare in sinergia affinché lo scalo merci possa essere realizzato in tempi ragionevoli"

“La notizia che presso la zona industriale di Benevento a Ponte Valentino venga realizzato lo scalo merci dell’Alta Capacità Napoli-Bari ci riempie di soddisfazione. Questo è il risultato di quando viene fatto un lavoro di squadra”. Così il coordinamento politico della lista Sannio Libero plaude alla notizia ufficializzata qualche giorno fa da Fernando Errico, delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari. “La sinergia che c’è tra la Regione Campania, il Comune di Benevento, il consorzio Asi, Confindustria ed RFI ha portato e porterà i suoi frutti. L’area proposta per realizzare lo scalo merci lungo l’alta Velocità è dove è stato allestito l’hub vaccinale; una zona alquanto strategica visto che è situata a pochi metri dai binari della ferrovia. Ora bisogna raccogliere l’appello del delegato di De Luca, Fernando Errico, per continuare ad operare in sinergia affinché lo scalo merci possa essere realizzato in tempi ragionevoli, per uno sviluppo organico del territorio e di tutto il Mezzogiorno”.