Stabilità finanziaria Comune non può finire al centro della campagna elettorale L'assessore Serluca risponde sulla relazione dell'Osl

"L’Organismo Straordinario di Liquidazione interviene con modalità e tempi tutt’altro che istituzionali, così a pochi giorni dalle elezioni sulla stampa si legge di una risposta dello stesso OSL al Ministero dell’Interno".

L'assessore al bilancio e al patrimonio, Maria Carmela Serluca risponde sul tema della relazione dell'Osl sul dissesto.

"Abbiamo atteso invano - prosegue - atti concreti da parte dell’OSL, fino al punto che lo scorso luglio in Consiglio Comunale il Sindaco ne ha sollecitato la sostituzione: la legge affida un tempo massimo di un anno e la commissione si è ormai insediata il 4 febbraio 2017. Quasi cinque anni, un tempo che per i cittadini si è tradotto in ulteriori disservizi. L’amministrazione comunale in carica ha sempre sollecitato un’operazione verità sui conti dell’Ente e su quanto necessario per uscire velocemente dal dissesto, una condizione che penalizza chi governa e con ripercussioni negative per tutto il territorio.

Dagli atti dell’OSL si evince una massa passiva di 80 milioni, ai quali aggiungere come indicato dal Ministero dell’Interno ulteriori 30 milioni (oltre 41 con gli interessi già maturati) utilizzati dall’amministrazione comunale tra il 2013 ed il 2015: un disastro da oltre 120 milioni di euro che impone serietà e rispetto delle regole. La stabilità finanziaria dell’Ente non può finire al centro della campagna elettorale, i numeri non lo consentono.

L’OSL, solo di rado presente negli uffici di Benevento, ha tutte le risorse necessarie per espletare il proprio dovere, come testimoniano gli atti da loro stessi prodotti: “L'Ufficio di supporto - delibera OSL n. 48 del 25/06/2021 - ha dato seguito alle richieste della Commissione, elaborando oltre mille e cinquecento accertamenti IMU e TASI per un importo accertato di circa 4 milioni di euro…”. Attestazioni che contrastano con un clima di scarsa collaborazione dell’Ente e che evidenziano piene possibilità operative.

Di tutt’altro tenore, invece la risposta assicurata ai contribuenti di Benevento, invano alla ricerca di una mediazione sui tributi di competenza dell’OSL, per i quali il Consiglio Comunale ha finanche approvato uno specifico regolamento.

Ovviamente gli uffici del Comune non mancheranno di segnalare ogni opportuno dettaglio alle competenti istituzioni di controllo, nell’attesa tuttavia ribadisco l’auspicio ad una collaborazione istituzionale, leale e all’insegna dell’interesse dei cittadini".