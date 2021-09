Buona Politica, Perifano: "Contributo di Libera arricchisce dibattito pubblico" Apertura in vista di un percorso di confronto e collaborazione

“Da oltre venti anni, ormai, l’associazione Libera è punto di riferimento per quanti hanno a cuore il tema della legalità e del contrasto alle mafie e alla corruzione. Con il manifesto per la ‘Buona Politica’, il coordinamento campano arricchisce il dibattito programmatico di queste elezioni amministrative e propone spunti di riflessione che non possono essere evasi".

Così in una nota stampa Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di 'Alternativa per Benevento'. "Sui temi della trasparenza, della giustizia sociale e ambientale, della lotta alla criminalità organizzata e dell'impegno a combattere il fenomeno del traffico e dello spaccio di droga - questione particolarmente attuale qui a Benevento - non possono esserci tentennamenti da parte delle istituzioni. Da qui – conclude Perifano - la mia disponibilità a Michele Martino, referente per il Sannio del movimento fondato da don Luigi Ciotti, ad avviare un percorso di confronto e collaborazione utile a declinare in atti amministrativi quei valori e quei principi che sono alla base dell'impegno associativo di Libera e nei quali da sempre mi riconosco".